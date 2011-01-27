В Черкасской области построят автобан Киев–Канев–Черкассы

В Черкасской области к Евро-2012 планируется построить автобан Киев–Канев–Черкассы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ во время прямого эфира на областном радио.

По его словам, кроме того, в Черкасской области к Евро-2012 планируется создать туристический комплекс в Каневе. Работы по его созданию уже начаты. Также прорабатывается вопрос о строительстве автобана по правому берегу Днепра, чтобы туристы, которые будут приезжать в Киев, имели возможность осмотреть историко-культурные места Черкасской области.

По словам главы Черкасской ОГА, также в планах восстановление речного порта в Черкассах и аэропорта, над чем сегодня активно работают специалисты.

Кроме того, в области ведется усиленная работа по восстановлению деятельности черкасской футбольной команды, создан соответствующий комитет по содействию развитию профессионального футбола, который координирует разные направления этой работы.

На центральном стадионе Черкасс начат капитальный ремонт раздевалок, пресс-центра и фасадной части главного здания. В марте планируется начать ремонт башен освещения. Кроме того, сейчас изучается вопрос относительно строительства спортивного комплекса в Черкассах, одним из проектов которого является ледовый дворец.