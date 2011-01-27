В Донецке принята Программа по улучшению качества транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах города на 2011 год, стоимостью 453 млн. 753,6 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета.

Согласно сообщению, данная программа принята с целью решения проблем транспортного обслуживания жителей города, улучшения уровня обслуживания пассажиров путем увеличения количества транспорта большой и средней вместимости на городских маршрутах общего пользования.

Для реализации мероприятий, предусмотренных принятой программой, предусматривается выделить 453 млн. 753,6 тыс. грн., в том числе из Государственного бюджета - 75 млн. 772 тыс. грн., из городского бюджета - 377 млн. 981,6 тыс. грн., уточнили в пресс-службе. И напомнили, что в настоящее время в Донецке наибольший объем перевозок осуществляет коммунальное коммерческое предприятие «Донэлектроавтотранс», которое имеет в своем составе: два троллейбусных депо с парком подвижного состава – 234 троллейбуса, 2 трамвайных депо с парком подвижного состава – 192 трамвайных вагона; пассажирское автотранспортное подразделение с парком подвижного состава – 138 автобусов большой вместимости, работающих на маршрутах города в режиме «обычный».

Также в городе действует 10 трамвайных маршрутов общей протяженностью 130 км и 18 троллейбусных маршрутов протяженностью 188 км. Ежедневно горэлектротранспортом перевозится более 670 тыс. пассажиров, констатировали в пресс-службе горсовета.