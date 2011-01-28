В Киеве с сегодняшнего дня отменен бесплатный проезд в метро льготников

В столице с сегодняшнего дня по решению Киевсовета отменен бесплатный проезд в метро пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

Как отмечается в сообщении, это предусмотрено решением Киевского городского совета от 30 декабря 2010 года «О бюджете города Киева на 2011 год». Так, отменен бесплатный проезд пенсионеров и инвалидов Киева; лиц, не имеющих права на пенсию; многодетных семей, на воспитании у которых три и больше несовершеннолетних ребенка; неработающих лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами; малообеспеченных лиц, проживающих вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, которые согласно заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждаются в постороннем уходе.

В связи с этим с 28 января 2011 года пассажиры вышеуказанных категорий платят за проезд в метрополитене согласно действующему тарифу – 2 грн.

Вместе с тем «Киевский метрополитен» информирует, «что и в дальнейшем имеют право пользоваться бесплатным проездом в метрополитене ветераны труда Украины, дети войны, инвалиды по зрению и с поражением опорно-двигательного аппарата 1,2 групп и их сопровождающие».