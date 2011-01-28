На индонезийском острове Ява столкнулись в лоб два поезда

Число жертв лобового столкновения двух пассажирских поездов на индонезийском острове Ява выросло до пяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальные СМИ.

Авария произошла около 2.30 пятницы по местному времени (22.30 четверга мск) близ станции Ланген-Сари в районе Банджар провинции Западная Ява, когда вышедший из столицы провинции города Бандунга поезд столкнулся со следовавшим с Восточной Явы. Несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести. Ранее сообщалось о троих погибших. Через несколько часов после катастрофы экстренные службы продолжали спасательную операцию, пытаясь вытащить пассажиров из покореженных вагонов. Более 20 тяжело раненых человек направлены в больницу города Банжар, остальным оказывается помощь в фельдшерском пункте Ланген-Сари.

По сообщениям индонезийских СМИ, из-за устарелости железнодорожной сети и подвижного состава аварии происходят с индонезийскими поездами в среднем каждые шесть дней. Однако один из руководителей министерства транспорта страны заявил Jakarta Globe, что с 2008 по 2009 годы число подобных аварий снизилось на 20% в результате принимаемых мер по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры. Тем не менее, в октябре прошлого года в результате вызванного небрежностью машиниста столкновения поездов недалеко от города Пемаланг в провинции Центральная Ява погибли свыше 30 человек и были ранены еще около 40.