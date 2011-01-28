Ивано-Франковский горсовет удвоил ставку сбора за парковку

Ивано-Франковский городской совет повысил с 1 февраля 2011 г. ставку сбора за парковку транспортных средств для субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют деятельность по обеспечению паркования транспортных средств на площадках для платного паркования и специально отведенных автостоянках на территории города.

Как сообщили УНИАН в городском совете, такое решение было принято в четверг на сессии горсовета. Согласно предоставленной информации, базой налогообложения является площадь земельного участка, отведенная под парковку, а также площадь гаражей, стоянок, паркингов, построенных за средства городского бюджета. Ставка сбора за каждый день за 1 кв. м земельного участка, отведенного для парковки транспорта, утверждена в размере 0,03% минимальной зарплаты. В соответствии с новой ставкой планируется также утвердить новый тариф на парковку для владельцев автомобилей. Стоимость тарифа ориентировочно составит 3,5-4 грн. за час парковки (сегодня тариф составляет 2 грн./ч.

Справка УНИАН. В Ивано-Франковске на сегодняшний день имеется свыше 500 парковочных мест. В 2011 году городской бюджет планирует получить 700 тыс. грн. от уплаты сбора за парковку.