На уязвимых транспортных объектах РФ введут сплошной досмотр граждан и багажа

Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить предложения по изменению правил контроля в транспортных узлах, предусмотрев сплошной досмотр граждан и багажа в наиболее уязвимых для безопасности пассажиров местах транспортной инфраструктуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба Кремля. Такое поручение содержится в перечне поручений по вопросам обеспечения транспортной безопасности, подписанных главой государства. Срок подготовки поручения - 10 февраля.

Теракт в Домодедово 24 января, уже второй за год на российском транспорте, вскрыл недостатки мер безопасности на транспортных объектах. На следующий день после взрыва в аэропорту, который унес жизни 35 человек, президент на расширенной коллегии ФСБ подверг критике Домодедово, заявив, что в системе безопасности аэропорта была анархия. Он отметил, что по данным с места преступления видно, что "заходили (в аэропорт) из любых мест", а "контроль передвижения в лучшем случае был частичный и практически не распространялся на тех, кто встречает пассажиров".

Глава государства также поручил к 10 февраля "подготовить предложения по созданию эффективной системы оповещения пассажиров в транспортных узлах о возникновении чрезвычайных ситуаций и угроз безопасности". Выступая на совещании по безопасности на транспорте, которое Медведев провел накануне утром, он отметил, что система оповещения о террористической угрозе на транспорте в аэропортах, метро, на железнодорожных вокзалах должна быть более активной. По словам президента, это неприятные вещи, люди хотят получать положительные эмоции, в том числе, находясь в дороге, но говорить об этом надо и с экранов мониторов, и по радиосвязи.