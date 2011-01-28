Kia Motors надеется нарастить продажи в 2011 г. за счет новых моделей авто

Квартальная прибыль южнокорейской Kia Motors Corp оказалась хуже прогнозов, сообщает Рейтер. Однако компания надеется нарастить годовые продажи, в частности, за счет выпуска новых моделей авто .

Чистая прибыль Kia в четвертом квартале 2010 года составила 631 миллиард вон ($566,3 миллиона) против 675,2 миллиарда вон, прогнозировавшихся опрошенными Рейтер аналитиками. Годом ранее Kia заработала 604 миллиарда вон.

Kia, "дочка" компании Hyundai Motor Co, сообщила о намерении представить в текущем году четыре новые модели автомобилей и благодаря им увеличить продажи на 14% - до 2,43 миллиона машин.

В 2010 году продажи компании выросли почти на 40 процентов.