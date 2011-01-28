«Укрморречфлот» улучшит работу с железнодорожными вагонами в портах

Госслужба морского и речного транспорта (Укрморречфлот) начала программу «Плечо поддержки», направленную на сохранность подвижного состава «Укрзализныци», обрабатываемого в портах. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

В рамках программы в течение 2011 года в портах планируется построить дополнительные вагоноопрокидыватели – два в «Южном» порту и один - в Измаиле. Также запланировано приобретение двух современных кранов-манипуляторов в Ильичевском порту и по одному в Одесском и Белгород-Днестровском портах.

Как отмечают в министерстве, ввод в эксплуатацию новой техники и проведение ремонтных работ позволит минимизировать повреждения вагонов при обработке сыпучих грузов.

Кроме того, силами портов планируется проводить ремонт подвижного состава. «Порты готовы задействовать свои производственные мощности для выполнения кузовного ремонта подвижного состава, подаваемого в порты в неисправном состоянии. Надеемся также на обновление парка вагонов, подаваемых в порты», - подчеркнул глава «Укрморречфлота» Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

Как сообщают в министерстве, в течение 2010 года в портах было выгружено почти 462 тыс. вагонов с сыпучими грузами: 28% - с помощью вагоноопрокидывателей и 72% - с помощью грейферных кранов. Всего в течение 2010 года в государственных морских портах было повреждено лишь 0,18% от общего количества обработанных вагонов. Вместе с тем, в течение года в адрес портов каких-либо жалоб относительно повреждений вагонов со стороны частных владельцев, в частности, российских, не поступало.

Напомним, переработку сыпучих грузов в вагонах осуществляют Измаильский, Ильичевский, Керченский, «Южный», Мариупольский, Николаевский, Одесский, Бердянский, Ренийский и Херсонский порты.

Сегодня вагоноопрокидыватели используются в Мариупольском и «Южном» портах. Указанные вагоноопрокидыватели обеспечивают перегрузку около 30% сыпучих грузов, перегружаемых всеми государственными морскими портами.

Краны-манипуляторы используются в Южном, Белгороде-Днестровском и Одесском морских торговых портах.