Eesti Raudtee в 2011 г. прогнозирует снижение грузоперевозок почти на 20%

Эстонская железнодорожная компания Eesti Raudtee в 2011 году прогнозирует снижение грузоперевозок на 18,8% по сравнению с 2010-м – до 24,9 млн тонн.

По данным пресс-службы предприятия, на уменьшение объемов повлияет введение в эксплуатацию нефтеналивного терминала в Усть- Луге, куда будет переориентирована часть потока нефтепродуктов с Киришского НПЗ. Уже сегодня несколько поездов в стуки, которые ранее направлялись в Эстонию, уходят с НПЗ в сторону нового терминала. Кроме того, в компании ожидают снижения перевозок сланца.

В то же время на предприятии существует и оптимистичный прогноз: сохранить перевозки на уровне 2010 года, когда транспортировалось 29,6 млн тонн, за счет привлечения новых грузов.

РЖД-Партнер