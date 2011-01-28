Qantas и Finnair - самые безопасные авиакомпании мира. Независимый рейтинг-2010

Согласно независимому зарубежному исследованию, подготовленному немецким бюро JACDEC, самой безопасной авиакомпанией мира по итогам 2010 года осталась австралийская Qantas.

Мировые рейтинги безопасности полетов бюро публикует с 1973 года, сообщает РЖД-Партнер.

С самолетами австралийской авиакомпании после Второй мировой войны не было катастроф с человеческими жертвами.

Второе место в рейтинге заняла финская авиакомпания Finnair. Последняя катастрофа самолета этой компании произошла 8 ноября 1963 года, когда на подлете к Маарианхамине (Аландские острова) крушение потерпел лайнер DC-3. В той катастрофе погибли 22 пассажира и экипаж, в живых остались два пассажира и стюардесса.

Третье место в рейтинге заняла новозеландская авиакомпании Air New Zeland. Далее в рейтинге расположились TAP Portugal (Португалия), Cathay Pacific Airways (Гонконг), All Nippon Airways (Япония), Air Berlin (Германия), Virgin Atlantic Airways (Великобритания), Emirates (Дубаи, ОАЭ). Замкнула десятку российская авиакомпания "Трансаэро".

При этом в рейтинг безопасных перевозчиков, кроме "Трансаэро", вошел только "Аэрофлот" на 35-м месте. При этом за последний год национальный перевозчик России сильно улучшил свои показатели, в 2009 году он значился в рейтинге на 49-ом месте.

Стоит также отметить, что "Трансаэро" является самой молодой авиакомпанией в первой десятке (она начала полеты в 1991 году). Правда, Air Berlin был создан в 1978 году американцами, а в 1992 году был выкуплен немецкими бизнесменами и именно с этого года начинается основная история второй по величине авиакомпании Германии.

Далее в двадцатке расположились следующие авиакомпании: Eva Air (Тайвань), Hainan Airlines (Китай), Shenzhen Airlines (Китай), Qatar Airways (Катар), JetBlue Airways (США), Virgin Blue (Австралия), Etihad Airways (Абу-Даби, ОАЭ), easyJet (Великобритания), WestJet (Канада), British Airways (Великобритания).

При этом происшествий с 1980 года не происходило с самолетами первых 19-ти авиакомпаний. Однако 100% рейтинг только у первых 17-ти перевозчиков.

Немецкая авиакомпания Lufthansa заняла 21-е место, американская Southwest Airlines – 22-е место, KLM (Нидерланды) – 23-е место, Continental Airlines (США) – 25-е место, Air Canada (Канада) – 26-е место, Ryanair (Ирландия) – 27-е место, Delta Air Lines (США) – 28-е место, SWISS (Швейцария) – 29- место, Singapore Airlines (Сингапур) – 30-е место, Alitalia (Италия) – 37-е место, Air France (Франция) – 41-е место, Iberia (Испания) – 47-е место, Turkish Airlines (Турция) – 54-е место. Замкнула рейтинг из 60 авиакомпаний бразильская TAM Linhas Aéreas.