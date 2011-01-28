Во Львове создается рабочая группа по реконструкции ж/д вокзала

Губернатор Львовской области поручил создать рабочую группу по реконструкции железнодорожного вокзала Львова и привокзальной площади в рамках подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, такое поручение председатель Львовской ОДА Михаил ЦИМБАЛЮК дал сегодня по итогам совещания по вопросам реконструкции железнодорожного вокзала «Львов» и привокзальной площади к Евро-2012 при участии генерального директора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА.

«Во время Евро-2012 к нам приедет много болельщиков именно железной дорогой. Мы должны создать все необходимые условия для приема гостей и провести реконструкцию привокзальной плащи с учетом потребностей Львова», - сказал он.

По словам губернатора, финансирование этих работ в основном на себя берет государство, вместе с тем, планируется привлечение и других источников. Мы должны решить вопрос в пределах действующего законодательства с владельцами малых архитектурных форм, которых необходимо снести в связи с реконструкцией. С другой стороны, мы должны учесть интересы жителей Львовщины, которые приезжают во Львов железной дорогой. Рабочая группа должна проработать все эти вопросы», – сказал М.ЦИМБАЛЮК.