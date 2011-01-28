Гостаможслужба объяснила причину очередей на границе

После новогодних и рождественских праздников на подъезде к украинско-словацкой границе образовались очереди из около 200 грузовиков, в основном - российских перевозчиков.

Причиной такого резкого наплыва грузовых транспортных средств в сторону Словакии стало то, что в Ассоциации международных автомобильных перевозок временно отсутствуют разрешения на перемещение грузов из России по территории Польши. Поэтому большинство перевозчиков выбрали для пересечения границы именно пункт пропуска «Ужгород-Вышне Немецке». Об этом сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы Украины.

Во время официальной встречи руководства Чопской и Михайловецкой таможен по случаю Международного дня таможенника, обе стороны заверили представителей масс-медиа, что еще на предыдущих недавних встречах достигли договоренностей об увеличении количества таможенного оформления грузовиков со 100 до 200 за сутки в оба направления.

По словам заместителя начальника Михайловецкой таможни (Словакия) Милана КАЧУРИКА, ситуация с очередями аналогична как на словацкой, так и на украинской стороне. Для того, чтобы уменьшить очереди, таможенники задействовали в пункте пропуска «Вышне Немецке» дополнительную технику и персонал.

Что касается мощностей грузового международного пункта пропуска «Ужгород», то сейчас его пропускная способность достигает 200-300 грузовиков. Чопские таможенники прилагают максимум усилий, чтобы способствовать быстрому оформлению всех без исключения камионов, отметили в Гостаможслужбе.