Донецкая железная дорога усиливает меры безопасности на собственных объектах

В связи со взрывами в Макеевке и террористическим актом в аэропорту «Домодедово» (Россия), начальник Донецкой железной дороги Николай РОГОВ поручил руководителям служб и структурных предприятий принять дополнительные меры безопасности, направленные на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне скопления большого количества людей в вокзальных комплексах и на привокзальных площадях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, для обеспечения общественного порядка и безопасности пассажиров на территории станций и вокзалов привлечены дополнительные подразделения транспортной милиции и службы военизированной охраны Донецкой железной дороги. Кроме того, усилено сопровождение пассажирских и пригородных поездов. Проводятся внеплановые проверки территории вокзалов и подсобных помещений для обнаружения предметов, вызывающих подозрение, которые могут содержать взрывное устройство. Увеличена периодичность громкоговорящего оповещения пассажиров о мерах безопасности.

С работниками железной дороги и с дежурными сменами проведены внеплановые инструктажи по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и обнаружения взрывоопасных предметов.

В связи с введением дополнительных мер безопасности, Донецкая железная дорога призывает граждан быть бдительными и осторожными, сообщать об опасных предметах, особенно тех, которые оставлены без присмотра, не брать у посторонних людей вещи на временное хранение.

В случае выявления на вокзале, на станции или в поезде подозрительного предмета (сумка, пакет, коробка, чемодан), необходимо немедленно обратиться к сотрудникам вокзала и представителям правоохранительных органов.

Напомним, ранее усилила меры безопасности на своих объектах ЮЗЖД.