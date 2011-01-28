Украина и Кения планируют подписать меморандум о сотрудничества в морской сфере

Украина и Кения планируют подписать Меморандум о сотрудничестве в морской сфере.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины по итогам встречи в столице Кении г. Момбасе посла Украины в Республике Кения Владимира БУТЯГА и генерального директора Морской администрации Кении Нэнси КАРИГИТУ.

Обсуждая вопрос увеличения морских грузоперевозок между Украиной и Кенией, посол высказался за необходимость сотрудничества между портами Украины и Кении, в частности, между государственным торговым портом Николаев и кенийским портом Момбаса. Кенийской морской администрации был передан проект Меморандума о сотрудничестве между портами Николаев и Момбаса.

В свою очередь руководитель Морской администрации Кении предложила подписать Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Кенией в морской сфере. Такой Меморандум будет предусматривать, в частности, стажировку кенийских специалистов в украинских портах и украинских – соответственно в Кении.

Стороны обменялись мнениями относительно эффективных путей противодействия морскому пиратству. С целью заручиться поддержкой Кении генеральному директору Морской администрации Н.Каригиту был передан проект Всеобъемлющей конвенции относительно борьбы с актами пиратства на море.

Украинский дипломат также обратился к руководству кенийской Морской администрации за помощью в розыске исчезнувших или незаконно присвоенных морских судов Украины, в частности, украинского рыболовецкого судна «Денеб», с которым, по данным украинского судовладельца ГП «Атлантика», исчезла связь после эксплуатации арендодателем и временной регистрации в порту Момбаса.