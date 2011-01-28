Sukhoi Superjet 100 получит сертификат типа 3 февраля

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) принял решение о выдаче 3 февраля текущего года сертификата типа на самолет SSJ100 разработки ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", сообщает РИА Новости. "Это является результатом завершения масштабного комплекса сертификационных работ, проводившихся Авиарегистром МАК совместно с сертификационными центрами и разработчиком самолета с апреля 2004 года", - отмечается в сообщении Комитета.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в холдинг "Сухой"), рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Первый Superjet 100 был представлен публике 26 сентября 2007 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре, там же 19 мая 2008 года он успешно совершил первый полет. Стартовым заказчиком Superjet 100 является ведущий российский авиаперевозчик "Аэрофлот", сделавший один из самых крупных заказов, - 30 самолетов.

Другим стартовым заказчиком является армянская авиакомпания "Армавиа", заказавшая два самолета с опционом еще на три. Также в числе заказчиков Superjet 100 - Финансовая лизинговая компания, которая заказала для авиакомпании "Якутия" десять самолетов, "ЮТэйр" - 24 самолета, Phongsavanh - три самолета, авиакомпания Kartika - 30 самолетов, Pearl Aircraft - 30 самолетов и Willis Lease - шесть самолетов. Портфель твердых заказов на данный самолет составляет 170 единиц.

"Сертификат типа - это большая веха в реализации проекта. Он подтверждает соответствие самолета действующим авиационным правилам МАК, его летную годность, и позволяет начать коммерческую эксплуатацию", - сообщил РИА Новости генеральный директор ОАО "Компания "Сухой" Михаил Погосян. Ранее Погосян сообщал, что в течение 2011 года компания планирует получить сертификат европейского агентства по авиационной безопасности EASA. Поставки самолетов в коммерческую эксплуатацию заказчикам - "Аэрофлоту"и "Армавиа", как ожидается, начнутся в первом квартале 2011 года. В течение 2011 года планируется произвести 11 самолетов, в течение 2-3 лет компания намерена выйти на производство 40-50 самолетов в зависимости от потребностей рынка.