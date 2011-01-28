В Бельгии сошли с рельс несколько вагонов поезда

Девять человек получили легкие ранения в результате схода с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда на территории вокзала бельгийского города Пепинстер, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Железнодорожная авария произошла в тот момент, когда состав уже начал движение от перрона вокзала.

Три последних вагона, проходя мимо стоявшего на параллельных путях другого пассажирского поезда, сошли с рельсов, завалившись на локомотив. Среди пострадавших - машинист локомотива.