В Бельгии сошли с рельс несколько вагонов поезда
18:47, 28 января 2011Транспорт/Связь
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Девять человек получили легкие ранения в результате схода с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда на территории вокзала бельгийского города Пепинстер, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Железнодорожная авария произошла в тот момент, когда состав уже начал движение от перрона вокзала.
Три последних вагона, проходя мимо стоявшего на параллельных путях другого пассажирского поезда, сошли с рельсов, завалившись на локомотив. Среди пострадавших - машинист локомотива.
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