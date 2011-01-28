Работники автопрома Италии начали забастовку против ужесточения условий труда

Работники автопрома Италии начали общенациональную забастовку против ужесточения условий труда, сообщае РИА Новости.

Руководство Fiat в конце прошлого года подписало с рядом профсоюзов соглашение, которое предусматривает сокращение перерывов, увеличение рабочих смен и ужесточение наказаний за прогулы. Однако под этим документом не поставил свою подпись крупнейший профсоюз работников металлургической отрасли Fiom, который заявил, что это ухудшение условий труда.

Fiom выступил организатором многочисленных манифестаций, которые в настоящее время проходят в Турине, Генуе, Милане, Риме, Флоренции, Неаполе, Барии и других итальянских городах.

В забастовке принимают участие 25% всех сотрудников концерна. Всего же на площади городов вышли десятки тысяч человек.