Автоконцерн Ford получил в 2010 году рекордную прибыль

Автоконцерн Ford объявил о прибыли по итогам прошлого года в размере 6,6 млрд долларов, сообщает Auto.lenta.ru.

Это наилучший результат американского автопроизводителя, начиная с 1999 года. По словам представителей компании Ford, высокого финансового результата удалось добиться за счет снижения производственных затрат и увеличения продаж автомобилей. В 2010-м американцы купили на 20 процентов больше "Фордов", чем годом ранее, а пикапы Ford F-Series стали самыми востребованными автомобилями в США.

В 2009 году чистая прибыль автогиганта составила 2,7 млрд долларов.