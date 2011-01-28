Объем продаж мобильных телефонов в мире вырос на 18,5%

В 2010 году в мире было продано почти 1,39 млрд. мобильных телефонов, что на 18,5% больше, чем в 2009 году. Такие результаты исследования обнародовала аналитическая компания IDC (США) на своем сайте.

При этом в четвертом квартале 2010 года на рынок было поставлено 401,4 млн. телефонов, что на 17,9% больше, чем за аналогичный квартал 2009 года.

В исследовании отмечается, что рост продаж мобильных телефонов в 2010 году (после падения в 2009 году на 1,6%) объясняется, в первую очередь, экономическим ростом и расширением проникновения мобильных пользователей, при этом главным драйвером роста продаж стали смартфоны.

Возглавляет рейтинг производителей по объемам продаж в 2010 году финская компания Nokia, которая продала 403 млн. телефонов (рост по сравнению с 2009 годом на 4,9%), или 32,6% мировых продаж. При этом доля компании снизилась на рынке по сравнению с 2009 годом на 4,3 п.п..

На втором месте в рейтинге компания Samsung (Корея), которая продала 280,2 млн. телефонов, или 20,2% мировых продаж. В 2010 году компании удалось увеличить объемы продаж более чем на 23%, доля рынка компании увеличилась почти на 1 п.п.

В пятерку ведущих мировых производителей в 2010 году также вошли компании: LG Electronics (Корея) – 116,7 млн. телефонов, или 8,4%; ZTE (Китай) – 51,8 млн., или 3,7%; Apple (США) – 47,5 млн., или 3.4% от общего объема мировых продаж.

При этом последние две компании увеличили объем продаж своих телефонов почти вдвое: на 94 % - ZTE и на 89,2% - Apple. Это позволило указанным компаниям увеличить свои доли на рынке продаж мобильных телефонов более чем на 1 п.п.

Единственной компанией, которая показала отрицательную динамику в пятерке лидеров, стала компания LG Electronics, объем продаж телефонов которой снизился в 2010 году на 1%, а доля рынка – почти на 2 п.п.

В Украине пока не обнародованы данные по объемам продаж телефонов за 2010 год. По оценке компании Unitrade Group, за первые три квартала 2010 г. было продано 4,58 мобильных устройств. Рейтинг производителей мобильных телефонов, которым в Украине отдали наибольшее предпочтение пользователи, также возглавляет Nokia – 47,4% от общего объема продаж в Украине за три квартала. Далее следуют компании: Samsung - 35,5%, LG – 12,5%, Sony Ericsson - 2,4%.