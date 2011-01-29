В Киеве построят новую транспортную развязку в районе Моста метро и набережной

В Киеве планируется построить новую транспортную развязку в районе Моста метро и набережной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

Он сообщил, что в пятницу, 28 января, провел совещание по вопросам подготовки Киева к Евро-2012, на котором обсуждался, в частности, и этот проект. При этом он отметил, что дал задание не затягивать сроки реализации проекта.

«Мы, например, собираемся провести реконструкцию и построить развязку Мост метро - набережная. Мне говорят: полтора года надо этим заниматься. Я говорю: вы представляете себе, что полтора года люди будут стоять в пробках. Нельзя этого допустить. Надо сконцентрировать ресурсы, строительную технику, мощности, и сделать это максимум за 4-5 месяцев», - сказал Н.АЗАРОВ.