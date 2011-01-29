В Хмельницкой обл. зарегистрированным перевозчикам будут выдаваться номера желтого цвета

В Хмельницкой области зарегистрированным перевозчикам будут выдаваться номерные знаки желтого цвета.

Как передает корреспондент УНИАН, такое нововведение согласовали облгосадминистрация и Госавтоинспекция.

Инициаторы считают, что это средство будет действенным в борьбе с недобросовестными водителями, которые не желают работать на законных основаниях и не наполняют бюджет области налогами.

“Водитель-нелегал не несет никакой ответственности за тех, кого перевозит. И не проходит медицинского обследования перед рейсом. Поэтому каждый пассажир сможет распознать по номерным знакам добросовестного и законного перевозчика от псевдоперевозчика”, - сказал начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры облгосадминистрации Николай КАТЕРИНЧУК.