Рекордные снегопады парализовали транспорт Японии

Обильные снегопады в Японии вызвали перебои с электричеством и парализовали автомагистрали и железнодорожное сообщение на побережье Японского моря, сообщает РИА Новости.

Впервые за 25 лет высота снежного покрова в префектуре Фукуи на побережье Японского моря превысила метр, в некоторых районах - два метра. Это в три раза больше среднегодовой нормы. В городе Фукуи - административном центре одноименной префектуры - высота снежного покрова составила 1,18 метра. В префектурах Тояма, Хёго и Канадзава - около 70 сантиметров.

На трассе "Хокурику" из-за снегопада оказались заблокированы 800 автомобилей. На другой автомагистрали вереница машин, которые не могут сдвинуться с места, превышает 13 километров. Автомобили и грузовики стоят на дороге уже более восьми часов.

Остановлено движение электропоездов. Семь из них остановились на станциях по ходу следования вечером в воскресенье. Около 1,7 тысячи пассажиров были вынуждены провести ночь в вагонах. Отменены занятия в 91 школе префектуры Фукуи. В префектуре Ниигата, где местами высота снежного покрова достигла уже трех метров, из-за снегопада и обрыва проводов остались без электричества 180 тысяч семей, отменены занятия в 22 школах.

По прогнозам синоптиков, снегопады не прекратятся и в ближайшие сутки. В центральных и северных районах побережья Японского моря ожидается выпадение до 50 сантиметров снега.