Китай построит в Синьцзяне шесть новых аэропортов

Шесть новых аэропортов появятся в китайском Синьцзяне в следующие четыре года, уже действующие будут модернизированы и расширены, объем инвестиций оценивается в 4,56 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Согласно планам управления гражданской авиации КНР, опубликованным в воскресенье, до 2015 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) будут построены новые аэропорты, а также расширены три действующих, в том числе аэропорт в административном центре городе Урумчи. Еще три аэропорта, как пишет агентство Синьхуа, будут перемещены.

По завершении работ число гражданских аэропортов в расположенном на северо-западе КНР Синьцзяне увеличится с 16 до 22-х. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 30 млрд. юаней (4,56 млрд. долл.). По данным за 2010 год, воздушные ворота СУАР пропустили 11,7 миллиона пассажиров. После реализации программы по расширению аэропортов региона к 2015 году это число должно достигнуть 20,4 млн. чел.. Объем перевозимых грузов планируется довести до 204 тыс. тонн в год с сегодняшних 101,5 тыс. тонн.