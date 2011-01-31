В Греции продолжаются перманентные забастовки транспорта

Новая волна забастовок против трудовой политики правительства начинается в понедельник в Греции. Как сообщает РИА Новости, в очередной раз нарушится работа городского транспорта в Афинах: метро объявило 24-часовую забастовку, а автобусы остановятся с 11 до 16 часов по местному времени, которое на час отстает от московского.

Транспортные профсоюзы соберутся на заседание, чтобы решить, в какой форме продолжать забастовки, начавшиеся в декабре 2010 года. В своем заявлении профсоюзы транспортников обвиняют правительство в том, что предложенный им диалог по предстоящей реформе отрасли оказался фиктивным, и в текст соответствующего законопроекта не были внесены изменения, которые требовали работники.

Правительство намерено сократить число транспортных компаний, урезать доход сотрудников и сократить государственные дотации транспорту. В рамках реформы с 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте повысится на 20-40%. В свою очередь работники государственного медицинско-страхового фонда IKA и врачи объявили забастовку на вторник и намерены устроить демонстрацию возле министерства здравоохранения. Кроме того, в понедельник примут решение о будущих забастовках профсоюзы фармацевтов.