Железные дороги увеличили перевозки грузов на 10,6%

Железные дороги Украины на протяжении 2010 года перевезли 432 млн. 900 тыс. тонн грузов, что на 10,6% больше, чем за предыдущий год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, возросли объемы импортных грузов – на 28,5%, экспортных – на 8,7%, внутренних – на 11,2% и транзитных перевозок – на 2,7%.

Импортных грузов перевезено 30,3 млн. тонн. Среди них преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руда, нефть и нефтепродукты, стройматериалы, черные металлы, химикаты.

Экспортных грузов перевезено 118,3 млн. тонн. Основу экспортного грузопотока составили железная и марганцевая руда, стройматериалы, черные металлы, зерно и продукты помола, каменный уголь, химические и минеральные удобрения и лесные грузы.

Во внутреннем сообщении перевезено 237,6 тыс. тонн грузов. Среди них преобладали уголь, стройматериалы, железная и марганцевая руда, нефть и нефтепродукты, кокс, черные металлы и лом, цемент, химические и минеральные удобрения, химикаты, зерно и продукты помола.

Транзитных грузов перевезено 46,7 млн. тонн. Основу транзита составили нефть и нефтепродукты, каменный уголь, железная и марганцевая руда, химические и минеральные удобрения, черные металлы и химикаты.

Напомним, на протяжении 2009 года было перевезено 391,5 млн. тонн грузов.