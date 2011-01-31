"ВТБ Банк" предоставил ПЖД кредит на 200 млн. грн.

"ВТБ Банк" предоставил Приднепровской железной дороге кредит на 200 млн. грн. сроком на 3 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Соответствующий договор был подписан 28 января 2011 года. Кредитные средства предоставляются на финансирование капитальных инвестиций.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» (г. Киев) основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составили 33,145 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30,519 млрд. грн., обязательства – 28,801 млрд. грн., уставный капитал – 5,416 млрд. грн., собственный капитал – 4,343 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в 2010 году получил убыток в 483,618 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций украинского банка.

Приднепровская железная дорога перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров в год.