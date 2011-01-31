«Микол» построит диспетчерскую вышку в аэропорту Харькова

Украинская компания ООО «Микол» победила в тендере «Украэроруха» на проведение строительно-монтажных работ по строительству аэродромно-диспетчерской вышки в аэропорту Харькова.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, стоимость контракта, заключенного 19 января т.г., составила 97 млн. 429 тыс. грн. (с НДС).

Напомним, ООО «Микол» выступило генеральным подрядчиком строительства терминала «F» в аэропорту «Борисполь».

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» – один из важнейших объектов Харькова, реконструируемых в настоящее время в рамках подготовки к проведению финальных игр чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Старт проекту был дан 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств частного инвестора – компании «Нью Системс АМ» (группа DCH) и средств государственного бюджета Украины. Доля DCH – 508,8 млн. грн. (строительство нового пассажирского терминала, реставрация существующего терминала, реконструкция привокзальной площади и строительство парковочных мест, строительство временного реверсного терминала, полная модернизация инфраструктуры аэропорта, закупку спецтранспорта). Доля государства – 727 млн. грн. (строительство новой ВПП, перрона и мест стоянок самолетов, новой аварийно-спасательной станции и авиадиспетчерской вышки, замена светосигнальной системы и системы средств посадки самолетов).

ООО "Микол" (Киев) основано в 1995 году, занимается общестроительными работами, а также изготовлением окон и дверей, монтажом окон и дверей, вентилируемых фасадов из алюминия, композита, гранитокерамической плитки и гранита.