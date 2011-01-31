Германия проводит расследование крупной ж/д катастрофы, унесшей 10 жизней

Немецкие следователи выясняют причины железнодорожной катастрофы, произошедшей близ города Ошерслебен вечером 29 января. Как сообщает Немецкая волна, пока остается неясным, что привело к столкновению грузового и пассажирского поездов - технические неполадки или ошибка персонала.

В результате трагедии погиб машинист пассажирского поезда, однако его коллега из грузового состава остался в живых. Немецкая телекомпания MDR сообщила, что в момент столкновения он, по всей вероятности, не находился в кабине. Полиция эту информацию пока не подтвердила.

В ближайшие дни правоохранительным органам также предстоит установить личности жертв трагедии. У большинства из них не было при себе никаких документов. В настоящее время удалось опознать только двух погибших.

По данным министерства внутренних дел Саксонии-Анхальт, большую часть пассажиров поезда составляли молодые люди, ехавшие на дискотеку в городе Хальберштадт. Среди пострадавших - граждане Грузии, Казахстана, Португалии и Бразилии в возрасте от 21 до 35 лет. В настоящее время, по данным полиции, в больницах остаются не менее 10 человек. Всего результате трагедии погибли 10 человек, пострадали 23.

К утру понедельника, 31 января, с места трагедии вывезены почти все обломки столкнувшихся поездов. Участок железной дороги, на котором произошла катастрофа, будет открыт для движения не ранее вечера.