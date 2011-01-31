Стахановский вагоностроительный завод увеличил производство грузовых вагонов в 4,7 раза

ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (СВЗ, Луганская обл.), одно из ведущих вагоностроительных предприятий Украины, в 2010 году увеличило производство грузовых вагонов в 4,7 раза, по сравнению с 2009 годом, до 7 434 штук. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что, в частности, для ведущих транспортных компаний и крупнейших операторов лизинга железнодорожного подвижного состава в 2010 году было произведено 300 вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений и 7 134 люковых полувагона, выручка от реализации которых в денежном эквиваленте составила 2 млрд. 861 млн. 792,2 тыс. грн.

Как отметил председатель Наблюдательного совета ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» Эдуард МИСЕВРА, в настоящее время предприятие работает в трехсменном режиме, что обеспечивает устойчивый выпуск 700 вагонов в месяц. Объемы продаж ограничены, прежде всего, дефицитом крупного вагонного литья.

Также в сообщении отмечено, что в 2010 году спрос на рынке вагоностроения наблюдался, прежде всего, на универсальные полувагоны, что обусловило высокий уровень загрузки производственных мощностей предприятия.

«Именно за счет существенного увеличения доли выпуска полувагонов, СВЗ в условиях жесткой конкуренции занял первое место в этом секторе среди вагоностроителей Украины и второе – в СНГ, уступив лишь российскому Уралвагонзаводу», - отмечено в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» является одним из лидеров машиностроения Украины. Более 45 лет Стахановский вагоностроительный завод специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.

В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.