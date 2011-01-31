Пассажиры ЛЖД в 2010 г. приобрели более 10 тыс. электронных билетов

В 2010 году через кассы Львовской железной пассажиры оформили 10 тыс. 377 билетов, зарезервированных через Интернет.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, услуга, предлагаемая пассажирам в 2008 году, развивается и приобретает популярность.

Согласно сообщению, железнодорожники проанализировали активность пассажиров по пользованию услугой и определили, что больше всего оформляют электронные билеты в период массовых перевозок: рождественско-новогодних праздников и в июне-сентябре.

Справка УНИАН. Первый этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила 22 декабря 2008 года.

Второй этап программы, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был внедрен 30 марта 2009 года. После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, после предъявления которого он оформляет билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда.

Осенью 2010 г. начался третий этап программы, в экспериментальном режиме.

С 20 октября 2010 г. в поезде №165/166 "Днепропетровск-Киев" в пяти вагонах посадочный документ считывается проводником при помощи специального устройства по штрих-коду на электронном билете, который пассажир самостоятельно может распечатать на обычной бумаге после оплаты через Интернет.