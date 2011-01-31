Медицинская справка больше не нужна для прохождения техосмотра

Кабинет министров принял решение изъять медицинскую справку о состоянии здоровья водителя из списка документов, необходимых для прохождения технического осмотра транспортного средства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ дал поручение руководителям МВД и Минздрава в кратчайшие сроки внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты.

Глава правительства отметил, что политика дерегулирования останется приоритетом работы власти.