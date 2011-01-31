В Полтаве проезд в маршрутном такси подорожает на 60% - до 2 грн.

В Полтаве с 4 февраля проезд в маршрутном такси повысится до 2 грн. против действующего тарифа 1,25 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр города Александр МАМАЙ.

По его словам, соответствующее решение сегодня принято на сессии горсовета, в ходе которой депутаты согласовали так называемый свободный, экономически обоснованный тариф для городских перевозчиков. Его рассчитали сами перевозчики в соответствии с постановлением Кабинета министров. Согласно расчетам, одна поездка должна стоить 2 грн. Также мэр отметил, что гарантией не увеличивать стоимость проезда выше 2 грн. без согласования с горсоветом со стороны перевозчиков является написание «писем-обязательств».

Решение сессии вступит в силу со дня опубликования в «Полтавском вестнике».

При этом стоимость проезда в троллейбусах останется неизменной – 75 копеек.