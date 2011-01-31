Завод Nissan в Египте закрыт из-за беспорядков в стране

Японская компания Nissan Motor объявила, что приостанавливает производство на своем заводе в Египте как минимум на неделю, а всем его сотрудникам рекомендует на это время уехать из страны, передает Associated Press. По заявлению автопроизводителя, Nissan Motor внимательно следит за ситуацией в охваченной массовыми беспорядками республике, чтобы решить, когда можно будет возобновить работу предприятия.

Напомним, с 25 января 2011 г. в Египте проходят масштабные акции протеста с требованием отставки 82-летнего президента страны Х. Мубарака, который находится на этом посту уже около 30 лет. Протестующие недовольны тем, что долгие годы его правления привели к распространению в стране нищеты, безработицы и росту цен на продовольствие. В противостоянии с силами правопорядка уже погибли более 150 участников акций протеста, из тюрем сбежали около 5 тыс. заключенных, действуют банды мародеров, в курортные города направлены вооруженные силы, в стране введен комендантский час.

Gudok.ru