Мининфраструктуры ввело комплекс мер по обеспечению безопасности пассажиров поездов

Министерство инфраструктуры Украины внедрило комплекс неотложных мер для обеспечения безопасности пассажиров при пользовании железной дорогой.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир КОРНИЕНКО.

В частности, заместитель министра отметил, что железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов обследовали 357 железнодорожных вокзалов и станций и более 2 тыс. 700 других уязвимых в террористическом отношении объектов железнодорожного транспорта.

«В рамках этих проверок никаких взрывчатых или других опасных веществ не обнаружено», - сказал он.

Сейчас на железных дорогах организованы ежедневные инструктажи дежурных и технического персонала вокзалов относительно немедленного информирования сотрудников милиции в случае обнаружения подозрительных предметов и оставленных пассажирами вещей.

Осуществляется постоянное тесное взаимодействие с территориальными органами СБУ, МВД и МЧС. Железнодорожники поддерживают постоянную связь с линейными органами внутренних дел по вопросам реагирования на сообщения об обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов и т.п.

Железнодорожники также обновили схемы эвакуации пассажиров и обслуживающего персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях вокзалов.

Проверена готовность пожарных и восстановительных поездов к немедленному выполнению задач по ликвидации последствий от совершения возможных террористических актов.

«В целом ситуация на железнодорожном транспорте под пристальным контролем. Мы должны обеспечивать безопасность таким образом, чтобы наши пассажиры как можно меньше ощущали постороннее вмешательство - и чтобы при этом уровень услуг был высок», - сказал В.КОРНИЕНКО.