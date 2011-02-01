В Польше перекинулся украинский автобус: один человек погиб, 10 потерпевших

В Польше вчера вечером перекинулся украинский автобус, следовавший из Львова в Словакию.

Как сообщает сайт газеты «Комсомольская правда в Украине» со ссылкой на польский телеканал TVP.INFO, вследствие аварии погибла женщина, еще 10 пассажиров пострадали.

Сообщается, что всего в автобусе были 38 человек. Автобус врезался в барьер безопасности, съехал с проезжей части и перекинулся на крышу.

Автострада в Жешувском воеводстве, где произошло ДТП, была заблокирована на несколько часов.