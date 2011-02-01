«Днеправиа» и Embraer договорились о поставке в Украину 10 самолетов на 400 млн. долл.

Бразильская авиастроительная компания Embraer и член Альянса «Украинская авиационная группа» авиакомпания «Днеправиа», 31 января т.г. договорились о поставке десяти самолетов Embraer 190 с возможностью поставки еще пяти самолетов.

Об этом сообщается на сайте Embraer.

Общая стоимость сделки составляет 400 млн. долл., но может достичь 600 млн. долл. в случае поставки еще 5 самолетов.

Самолеты будут эксплуатироваться «Днеправиа» в сотрудничестве с другим членом альянса, компанией "АэроСвит", и будут находиться в аренде у структуры, которая выступит третьей стороной.

Как отмечается в сообщении, расширение флота позволит «Днеправиа» стать крупнейшим оператором Embraer в Восточной Европе.

«У нас уже есть успешные партнерские отношения с "Днеправиа», флот из самолетов Embraer 145 «Днеправиа» будет составлять 25 самолетов в этом году», - сказал исполнительный вице-президент рынка авиаперевозок Embraer Пауло Сезар де СОУЗА э СИЛЬВА.

Embraer 190 для «Днеправиа» будет поставляться в двухклассной компоновке, вместимостью до 104 пассажиров. Первые два самолета планируются к сдаче в четвертом квартале 2011 года. Все десять самолетов будут обслуживать внутренние и международные направления Украинской авиационной группы.

Справка УНИАН. В состав ОАО «АК «Днеправиа» входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складским), гостиничным и административным комплексами.

Уставный капитал «Днеправиа» зарегистрирован в размере 29 млн. 595 тыс. 620 грн.

В августе 2009 г. Фонд госимущества продал днепропетровскому ООО «Галтера» 94,572% «Днеправиа» за 59,017 млн. грн.

В «Украинскую авиационную группу» входят «АэроСвит», «Днеправиа» и «Донбассаэро».

Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica, NYSE: ERJ) — бразильская авиастроительная компания, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов. Штаб-квартира — в городе Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу.