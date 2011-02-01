«Укрзализныця» рассчитывает на рост грузоперевозок благодаря укреплению отношений с Турцией

По оценкам специалистов «Укрзализныци», укрепление торгово-экономических отношений между Украиной и Турцией будет способствовать привлечению дополнительных объемов перевозок внешнеэкономических грузов, а также расширит географию перевозок контейнеров и автопоездов в составе поездов комбинированного транспорта «Викинг» и контейнерного поезда «Зубр».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, реализация соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики об организации международного железнодорожно-паромного сообщения между Украиной и Турцией будет способствовать укреплению торгово-экономического сотрудничества государств, увеличению объемов перевозок грузов и урегулированию правовых отношений в международном грузовом сообщении между Украиной и Турцией, в частности при перевозках с использованием паромных линий между портами двух стран.

При этом предусматривается создание соответствующей совместной комиссии с целью углубления уровня взаимодействия и оперативного решения вопросов, связанных с совместной разработкой международных железнодорожно-паромных переправ между портами Украины и Турции.

Как считают в «Укрзализныце», также экономическое сотрудничество по организации прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения между Украиной и Турцией будет стимулировать развитие транспортных коридоров «Север - Юг», ТРАСЕКА (Европа - Кавказ - Азия) и Черное море - Балтийское море, благодаря которым обеспечивается интеграция транспортной инфраструктуры Украины в мировую транспортную систему. Согласно сообщению, от работы этих транспортных коридоров зависит эффективное развитие сообщения между странами Северо-Западной и Центральной Европы и странами Ближнего, Среднего Востока и Южной Азии.

Напомним, Украина и Турция договорились развивать прямое грузовое железнодорожно-паромное сообщение между странами. Это прописано в межправительственном соглашении, которое подписано в Киеве 25 января 2011 г.