Корпорация «Богдан» планирует увеличить производство легковых авто на 52%

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, планирует в 2011 году увеличить производство легковых автомобилей на 51,5%, по сравнению с 2009 годом, до 30,5 тыс. штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, корпорация также планирует в 2011 году увеличить производство автобусов и троллейбусов на 19,7%, по сравнению с 2010 годом, до 1100 штук.

«Рост производства по автомобилям будет обусловлен реализацией экспортной программы», - отметил президент корпорации.

При этом он добавил, что производство автобусов и троллейбусов вырастет за счет участия корпорации в реализации государственной программы по подготовке к Евро-2012.

«Мы прогнозируем, что в 2011 году нам удастся увеличить долю на внутреннем рынке автобусов вдвое и занять почти 30%», - подчеркнул О.СВИНАРЧУК.

Напомним, по результатам 2010 года корпорация «Богдан» изготовила 20 111 легковых автомобилей, что на 40% превысило аналогичный показатель 2009 года (14 393 штук), а также произвела 919 автобусов и троллейбусов во всех классах, что превысило аналогичный показатель 2009 года на 47,3% (в 2009 г. - 624 штук).

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод по выпуску легковых автомобилей мощностью 120 тыс. авто в год, инвестировав в этот проект более 330 млн. долл.

В настоящее время корпорация выпускает легковые авто Lada и Hyundai, а также легковые авто под собственным брендом с использованием комплектующих ОАО «АвтоВАЗ» (Тольятти, РФ) и других мировых производителей.

Под брендом Bogdan по лицензии «АвтоВАЗа» выпускаются автомобили Bogdan 2110, Bogdan 2111, которые, также как и Bogdan 2310 pick-up, экспортируются в несколько стран СНГ, в том числе в Россию.