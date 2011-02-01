Для эвакуации украинцев из Египта в Каир отправлен самолет Боинг-737

Для эвакуации украинских граждан из Египта сегодня в Каир отправлен самолет Боинг-737.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Сегодня, 1 февраля, в 7.20 по киевскому времени в Египет отправлен самолет Боинг-737, арендованный компанией НАК «Нафтогаз Украины», - сказал представитель МИД.

По словам А.ДИКУСАРОВА, раньше планировалось отправить самолет меньшей вместимости, но, учитывая количество обращений украинских граждан, было решено отправить Боинг-737, который вмещает 156 пассажиров.

Этим самолетом в Украину будут отправлены 127 граждан Украины. Самолет осуществляет рейс Киев-Каир-Киев. Его прибытие в международный аэропорт «Борисполь» ожидается в 15.40 по киевскому времени.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что посольство Украины в Египте продолжает составлять списки украинских граждан, желающих вернуться в Украину. «В случае необходимости, мы примем меры для эвакуации граждан Украины из Египта», - сказал он.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что МИД Украины направил в Каир двух своих сотрудников, которые свободно владеют арабским языком, и будут оказывать максимальное содействие украинским гражданам на месте. Он также напомнил, что 31 января было принято решение об эвакуации сотрудников НАК «Нафтогаз Украины» и «Укрспецэкспорта», которые находятся в Египте, а также семей украинских дипломатов.

Как сообщал УНИАН, за последнюю неделю в результате массовых выступлений оппозиции в Египте и столкновений с полицией около 150 человек погибли, сотни получили ранения.

Оппозиция требует отставки Президента Египта Хосни МУБАРАКА.