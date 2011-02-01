В Украине продажи новых легковых авто в т.г. могут вырасти на 14% - эксперт

Продажи новых легковых автомобилей по итогам 2011 года в Украине могут вырасти на 14,4% по сравнению с 2010 годом – до 185 тыс. штук.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сделал президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, среди факторов, которые повлияют на рост рынка, важнейшим является постепенное возобновление автокредитования.

В то же время, по мнению эксперта, риск падения курса национальной валюты и некоторые нормы нового Налогового кодекса могут негативно повлиять на рынок.

«Потенциал украинского рынка очень большой, впрочем, стремительного роста мы не будем иметь. На объемы продаж 2008 года рынок выйдет не раньше 2015 года. До этого рынок будет расти ежегодно на 15-20%», - отметил он.

Анализируя перспективы автобусного рынка, О.СВИНАРЧУК сделал более оптимистичные прогнозы. «Учитывая реализацию государственной программы по подготовке к Евро-2012, мы будем иметь рост рынка новых автобусов около 50%. По нашим прогнозам в 2011 году в Украине будет реализовано 2 370 единиц техники», - подчеркнул глава корпорации «Богдан». В то же время риском остается своевременность финансирования автобусостроителей, задействованных под выполнение государственного заказа.

Относительно рынка грузовых авто прогнозы неутешительны: рынок продолжит падение и составит 15 400 штук, сказал О.СВИНАРЧУК.

Напомним, в 2010 году рынок новых легковых авто в Украине составил 162 595 штук - прирост 0,19%, автобусов (без класса «микро”) 1 602 штук - падение на 18,56%, грузовиков (с классом pick-up) 15 669 штук - падение на 3,23%.