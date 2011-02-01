ДЖД в 2010 году увеличила убытки от пригородных перевозок на 6,7%

За 2010 год убытки от пригородных пассажирских перевозок Донецкой железной дороги составили 416 млн. 200 тыс. грн., что на 6,7% больше, чем за 2009 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, покрытие расходов составляет лишь 6,8% в пригородном сообщении.

За год ДЖД перевезла более 48 млн. 900 тысяч пассажиров в пригородном сообщении, из них 43 млн. 100 тысяч (88,1%) - это пассажиры льготных категорий.

Как отмечают на дороге, цифры свидетельствуют, что на сегодня даже запланированные субвенции государственного бюджета не покрывают суммы, которые должны компенсироваться за перевозку пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом. В частности, компенсация убытков за льготные перевозки пассажиров составила 10,7 млн. грн., что составляет лишь 46,7% от необходимой суммы (22,9 млн. грн).

Как отмечают на ДЖД, на сегодня тарифы на проезд железной дорогой в пригородном сообщении значительно ниже, по сравнению с другими видами транспорта. В частности, согласно Правилам перевозок, стоимость проезда в пригородном сообщении до 5 км составляет 3,5 грн., до 10 км - 3,99 грн., а максимальная (до 300 км с одной пересадкой) - 19 грн. 30 коп.

Справка УНИАН. На сегодняшний день услугами Донецкой железной дороги в пригородном сообщении пользуется 26 льготных категорий населения.

Тарифы в пригородном сообщении, которые действуют сегодня на Донецкой железной дороге, были введены 16 сентября 2010 г. по согласованию с Донецкой и Луганской областными госадминистрациями.

В 2011 году Донецкая железная, согласно действующему законодательству Украины, сохраняет все существующие льготы отдельным категориям населения (например, для участников Великой Отечественной войны, пенсионеров проезд бесплатный, для студентов дневной формы обучения составляет 50%, для детей 6-14 лет - 75% от полной стоимости билета, бесплатный проезд детям из многодетных семей). Кроме того, продолжается в 2011 году благотворительная акция по бесплатной перевозке детей до 16 лет следующих категорий: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов всех категорий, детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, детей погибших шахтеров и железнодорожников.