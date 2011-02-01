В Польше задержан водитель украинского автобуса

Польская прокуратура задержала украинца - водителя автобуса, попавшего вчера вечером в аварию вблизи пограничного с Украиной города Ярослав.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил представитель районной прокуратуры в Ярославе.

Собеседник агентства отметил, что польские следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб человек, и еще трое были серьезно травмированы.

„Водитель остается в распоряжении прокуратуры”, - сказал он.

Представитель прокуратуры заметил, что украинец не арестован, а лишь задержан на 48 часов для выяснения обстоятельств ДТП.

Следователь также назвал правдоподобной причиной аварии превышение допустимой скорости на скользкой дороге. Он заметил, что польским законодательством за такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 месяцев до 8 лет.

В беседе с корреспондентом УНИАН пресс-секретарь полиции Подкарпатского воеводства Павел МЕНДЛАР также назвал одной из наиболее правдоподобных причин аварии ошибку водителя, который мог неосторожно ехать на очень скользкой дороге. Он добавил, что авария произошла на достаточно крутом повороте. "Там нет условий, чтобы быстро ехать", - сказал П.МЕНДЛАР, заметив, что сейчас нельзя однозначно сказать, превысил ли водитель допустимую скорость.

Пресс-секретарь также отметил, что на данном этапе нельзя исключать других причин аварии, среди которых он назвал техническую неисправность автобуса.

Как сообщал УНИАН, вечером 31 января в Польше в Подкарпатском воеводстве перевернулся туристический автобус, который вез украинцев из Львова в Прагу.

По данным польской полиции, в результате аварии погибла женщина, еще три человека, в том числе восьмилетняя девочка, получили серьезные травмы.

Всего в автобусе находилось 37 пассажиров и 2 водителя.