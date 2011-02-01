Мининфраструктуры перечислило "Днепрометрострою" 14,8 млн. грн.

Министерство инфраструктуры Украины сегодня перечислило на счета ОАО «Днепрометростой» 14,85 млн. грн., которые предназначены для погашения задолженности за 2010 г. в рамках Программы капвложений на строительство метрополитена в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровской облгосадминистрации.

По данным ОГА, на данный момент не определен график и объем дальнейшего финансирования строительства метрополитена.

«Сейчас на основании поручения Президента готовится распоряжение правительства, которым будет утвержден объем финансирования и план-график строительных работ на 2011-2014 гг.»,- подчеркивается в сообщении ОГА.

Как сообщал УНИАН, трудовой коллектив ОАО "Днепрометрострой" (Днепропетровск) обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой содействовать возобновлению финансирования строительства метро в Днепропетровске.