ХГЗ “Паллада” построит плавучий док для болгарского заказчика

Херсонский государственный завод “Паллада” построит плавучий док для болгарского заказчика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК сегодня на пресс-конференции в Херсоне.

В частности, по словам губернатора, Херсонский государственный завод «Паллада» заключил контракт на строительство композитного плавучего дока грузоподъемностью 23,5 тыс. тонн для болгарского заказчика.

Срок выполнения заказа – ноябрь 2012 года.

Проектирование и строительство дока «Паллада» осуществит совместно с местным проектировщиком - Центральным конструкторским бюро «Изумруд».

Максимальная длина дока, который сможет доковать все судна типа Panamax, составляет 245,5 м, ширина – 43,7 м.

По словам Н.КОСТЯКА, доки «Паллады» обеспечивают значительное снижение эксплуатационных расходов в процессе эксплуатации и продлевают срок активной эксплуатации, так как понтон изготавливается из железобетона, боковые башни – из стали.

Док будет оборудован двумя 20-тонными доковыми кранами.

Напомним, что это уже не первый док для Болгарии производства ХГЗ «Паллада». Ранее предприятие уже передало болгарским заказчикам 4 дока. В частности, в июле 2009 года заказчику – судостроительному заводу из г. Варна, был передан композитный док подъемной силой 20 тыс. тонн.

Также в ноябре 2010 года ХГЗ «Паллада» поставил универсальный композитный док подъемной силы 8,5 тыс. т для российского ОАО «Тольятти-Азот», ведущего строительство насыпного острова в районе Тамани.

Справка УНИАН. ХГЗ «Паллада» основанный в 1936 г. под названием «Докстрой», переименованный в 1944 г. в «Херсонскую судостроительную верфь», а в 1970 году в «Херсонский судостроительный завод «Паллада». В 1977 году завод вошел в состав Херсонского судостроительного производственного объединения в качестве самостоятельного структурного подразделения. Свое теперешнее название, полную юридическую и хозяйственную самостоятельность Херсонский государственный завод «Паллада» получил в 1998 году.

ХГЗ «Паллада» на протяжении всего периода своего существования являлся и является сейчас уникальным предприятием, на котором созданы самые современные плавучие доки железобетонной и композитной конструкции, многие из которых не имеют аналогов в мировой практике докостроения.

Доки, созданные на ХГЗ «Паллада» успешно работают в странах с различными климатическими условиями, в том числе: в России (Кольский полуостров, Камчатка, Дальний Восток, Балтийское море), на Каспийском море в Азербайджане, в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Нигерии, Алжире, Египте, Турции, Хорватии, Болгарии, и др. странах.