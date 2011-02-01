ВОЛЯ ввела канал «Спорт 2» в цифровые телепакеты

Компания ВОЛЯ с 1 февраля добавила канал «Спорт 2» в свои цифровые телепакеты.

Об этом УНИАН сообщила руководитель PR-отдела компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, канал «Спорт 2» будет доступен в режиме промо-просмотра в базовом пакете «Україна і світ» в течение двух месяцев. С 1 апреля т.г. «Спорт 2» пополнит премиальный пакет «Спорт». Канал находится на частоте 442 МГц, на месте Test 7.

А.СИГДА также сообщила, что для добавленных в начале этого года в пакеты телепрограмм ВОЛИ каналов «Усадьба», Comedy TV, «9 канал» («Израиль плюс») и Fashion One период промо-просмотра в базовом пакете «Україна і світ» продлен до 28 февраля.

С 1 марта 2011 года эти каналы будут добавлены: «9 канал» («Израиль Плюс») – в базовый пакет «Україна і світ»; Comedy TV – в расширенный пакет «Всесвіт»; Fashion One TV и «Усадьба» – в расширенный пакет «Всесвіт» и тематический «Стиль життя».

Справка УНИАН. На канале «Спорт 2» осуществляются трансляции чемпионатов Англии, Италии и Германии, матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, по выходным транслируется итальянская лига серии А, а в конце февраля начинается показ игр Лиги чемпионов и Лиги Европы (по вторникам, средам и четвергам).

Канал «Усадьба» – объединяет темы, связанные с жизнью в пригороде, предоставляет аналитическую и практическую информацию для повседневного использования и др.

Comedy TV – круглосуточный юмористический телеканал с уникальным контентом от Comedy Club Production. В его эфире выпуски шоу: Comedy Club, «Наша Russia», Comedy Woman, «Смех без правил», «Убойная лига», «Бешнл Джеографик», «Шоу Ньюs».

Fashion One TV показывает в каждом сезоне более 300 новых шоу и 600 новых видео. Охватывает ряд тем: недели моды во всем мире, детальные профили дизайнеров, моделей, фотографов; знакомства со звездами вне съемочных площадок, голливудские новости и др.

«9 канал» («Израиль плюс») – международная версия единственного израильского русскоязычного канала. Предлагает развлекательные и музыкальные программы собственного производства, концерты, специальные и праздничные передачи, встречи с артистами с мировым именем и др.

Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая более 430 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.