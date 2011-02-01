Полтавский облсовет принял программу развития аэропорта «Полтава»
Депутаты Полтавского облсовета сегодня во время сессии приняли программу развития областного коммунального предприятия «Аэропорт «Полтава» на 2011 год.
Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель начальника главного управления развития промышленности и инфраструктуры Полтавской ОГА Илья ЧЕРЕДНИЧЕНКО сообщил, что для развития аэропорта в рамках программы депутаты выделили 2,6 млн. грн. и самостоятельно в текущем году аэропорт должен заработать 937 тыс. грн. Общий объем, предусмотренный для реализации программы – 3 млн. 585 тыс. грн.
По данным ОГА, планируется, что 165 тыс. грн. аэропорт заработает на обеспечении чартерных рейсов, 130 тыс. - на аренде помещений и техники, 380 тыс. - при реализации неликвидного имущества и др.
Напомним, полтавский аэропорт является резервным на период проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Справка УНИАН. Аэропорт «Полтава» - один из старейших в Украине (1924 г.). Современная взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать и отправлять самолеты разных типов. Аэровокзальный комплекс имеет пропускную способность 400 пассажиров в час. Аэропорт занимает земельный участок площадью 214 га. Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2550 м и шириной 42 м, которая позволяет принимать воздушные суда со взлетной массой до 64 тонн. Принимаемые воздушные суда: Ан-2, -12, -24, -26, -30, -32, Л-410, Ми-2, -6, -8, -26, Ту-134, Як-42, Ка-26.