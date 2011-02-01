Безопасность в «Борисполе» находится под контролем — Мининфраструктуры

Обеспечение необходимого уровня авиационной безопасности в главном аэропорту страны - «Борисполе» - находится под пристальным вниманием и контролем. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

По словам заместителя министра инфраструктуры Украины Владимира КОРНИЕНКО, после событий 24 января, когда всем аэропортам было разослано указание усилить меры безопасности, в «Борисполе» 25% ручной клади пассажиров проходит дополнительный физический контроль.

«Тщательно проверяются все, кто имеет доступ к «стерильной» зоне. Также контролируются и зоны свободного доступа – туда допускаются только те люди, которые действительно приехали встречать пассажиров», - отметил В.КОРНИЕНКО.

Сразу после сообщения о взрыве в Москве силами кинологического подразделения аэропорта проверены залы ожидания, общедоступные зоны терминалов «А», «В», «F» и налажено дежурство кинологов со служебными собаками в терминалах.

Кроме того, увеличено количество проверок урн для мусора в терминалах и частота объявлений по радио о внимательном отношении пассажиров к оставленным без присмотра вещам.

Наряды милиции усилены нарядами подразделения «Беркут». Работает подразделение видеонаблюдения, направленное на выявление лиц подозрительного поведения, которые находятся как в залах ожидания, так и в зонах свободного доступа пассажиров и лиц, их сопровождающих.

Проведены консультации с координационной группой Антитеррористического центра УСБУ по Киевской области. Сотрудниками ГАИ не допускается скопление автомашин возле терминалов и перекрытие путей возможной эвакуации на случай обострения ситуации. Также дополнительно проинструктированы сотрудники военизированной охраны аэропорта, работающие на контрольно-пропускных пунктах и в охране периметра аэропорта.

Согласно сообщению, пассажиры проверяются на авиационную безопасность с применением стационарного металлодетектора, бодисканера, ручного металлодетектора. Кроме того, применяется детектор взрывчатых веществ, который есть в каждом терминале.