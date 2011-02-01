ЮЗЖД в 2010 г. электрифицировала 75 км путей

Юго-Западная железная дорога в 2010 г. выполнила значительный объем работ по электрификации путей — на уровне 75 км пути. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, в 2010 году внедрен в эксплуатацию электрифицированный железнодорожный участок Конотоп - Ворожба, который является частью транспортного направления, соединяющего восточную часть Украины с Республикой Беларусь и портами прибалтийских государств, а станция Ворожба является стыковым пунктом между Юго- Западной железной дорогой, Южной железной дорогой, межгосударственной передаточной станцией на Российской железной дороге.

Как отмечают на ЮЗЖД, важным также является завершение строительства в г. Киеве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр (на сегодня функционирует железнодорожный мост). Этот объект занимает важное место не только в развитии инфраструктуры города, но и является частью проекта по подготовке проведения в Украине Евро-2012.

Как отмечают на дороге, на сегодня проводятся работы по вынесению высоковольтной линии электропередач Вишневое – Фастов с лесозащитной полосы, уже установлено более 800 опор и смонтировано 19 км электрических проводов. Кроме того, начата электрификация направления Фастов - Корнин.

Как отмечается в сообщении, электрификация - это не только улучшение транспортного обслуживания населения, но и уменьшение затрат на перевозку грузов, снижение уровня вредных выбросов в атмосферу.

Справка УНИАН. В целом на Юго-Западной железной дороге на сегодня электрифицировано 2 171 км пути, что составляет 49,67% от эксплуатационной длины железной дороги. Следует отметить, что 94% грузооборота на железной дороге осуществляется электрической тягой.

В структуру отраслевой службы электроснабжения Юго-Западной железной дороги входят семь дистанций электроснабжения: Киевская, Козятинская, Жмеринская, Коростенская, Конотопская, Дарницкая, Фастовская, строительно-монтажный поезд № 392.