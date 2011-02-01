«Хостмастер» закрывает доступ к персональным данным физлиц

В связи с вступлением в силу нового Закона Украины "О защите персональных данных" с 1 января 2011 года компания "Хостмастер" закрывает публичный доступ к информации о физических лицах, содержащейся в записях nick-handle. Об этом сообщили УНИАН в компании «Хостмастер».

С 31 января 2011 года по запросам whois и иным неавторизированным запросам к доменам и объектам базы UANIC, содержащим данные физических лиц, будет выдаваться следующая информация: nic-handle: NMF-UANIC; remark: Whois privacy protection service; remark: http://hostmaster.ua/priv.html; e-mail: nmf-uanic@priv.uanic.ua; mnt-by: NONE; source: UANIC.

При обращении к каждому из представленных таким образом e-mail адресов будет выполняться переадресация почты на скрытый реальный адрес, указанный в nick-handle. Для новых записей nick-handle, а также при изменении поля e-mail в уже существующих nick-handle, актуализация адреса будет проходить в течение одного часа.

Указанные изменения в формате публичного представления информации связаны с тем, что указанным законом запрещено передавать третьим лицам персональные данные физических лиц без согласия последних. В соответствии с требованиями закона, форма ответа на запрос к сервису WHOIS не будет содержать персональные данные физических лиц. Это не коснется контактных данных юридических лиц, то есть тех, в чьих записях используется поле organization.

По данным компании, аналогичную реорганизацию уже провели администраторы днепропетровского и донецкого доменов. Контактную информацию физических лиц потребуется защитить всем, кто связан с обработкой персональных данных.

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.