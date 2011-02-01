В Мариупольском порту введено в эксплуатацию тепловозное депо

В Мариупольском морском торговом порту введено в эксплуатацию тепловозное депо.

Об этом УНИАН сообщили в Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что Госпредприятию «Мариупольский морской торговый порт» предоставлен сертификат соответствия на тепловозное депо в г. Мариуполь.

Тепловозное депо рассчитано на 2 стойла, оснащено современными механизмами, четырьмя электрическими домкратами, имеет свою котельную, парк для ремонта тепловозов. Кроме того, депо имеет и современный административно-бытовой корпус (АПК), предназначенный для размещения железнодорожного цеха, в том числе машинистов и рабочих железнодорожных путей.

Общая площадь застройки депо составляет 1 тыс.554 кв. м, общая площадь помещений – 2 тыс. 550 кв. м, мощность депо - 90 ремонтов в год.

Генеральным подрядчиком строительства были мариупольские компания «Маст-Буд» и «Проремморстрой».

Все строительные работы, начатые в июле 2006 года, были выполнены в полном объеме.

Справка УНИАН. Мариупольский морской торговый порт входит в пятерку крупнейших в Украине и обеспечивает переработку навалочных, насыпных, генеральных, тяжеловесных, негабаритных, наливных грузов и контейнеров.

В 2010 г. Мариупольский морпорт увеличил переработку грузов на 19%, или 2,539 млн. до 15,934 млн. т.